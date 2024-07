Le système de défense laser "Iron Beam" de la société Rafael opérationnel dès l'année prochaine

Le Salon aéronautique international de Farnborough qui s'est clôturé le 24 juillet a été le théâtre d'annonces majeures pour Rafael, le géant israélien de la défense. Yoav Turgeman, PDG de l'entreprise, a révélé que le système de défense antimissile laser "Iron Beam" sera opérationnel dès l'année prochaine. Cette annonce fait suite à une percée technologique réalisée il y a deux ans, permettant l'interception d'objets à des distances sans précédent grâce à la technologie laser.

Malgré l'absence de stands physiques cette année, Rafael multiplié les contacts avec des clients potentiels et a rencontré deux nouveaux acheteurs pour son missile de croisière longue portée "Ice Breaker", réputé pour son efficacité supérieure.

Les missiles Python 4 et 5 de Rafael ont également été mis à l'honneur, Turgeman soulignant leur "efficacité exceptionnelle contre les drones et les missiles de croisière", notamment lors des récentes attaques iraniennes. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là et développe actuellement "Skysonic", un intercepteur hypersonique conçu pour contrer les menaces émergentes. Les systèmes phares Iron Dome et David's Sling continuent de s'imposer sur le "marché des intercepteurs" dépassant toutes les attentes en termes d'efficacité et de capacités d'interception à longue portée. Turgeman attribue une grande partie de ce succès à la main-d'œuvre hautement qualifiée de Rafael, soulignant le lien unique entre les développeurs et les opérateurs sur le terrain.