Le virus responsable de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo découvert pour la première fois chez des bovins en Israël

Une menace sanitaire sans précédent vient d'émerger en Israël. Pour la première fois, le virus responsable de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) a été détecté chez des bovins dans plusieurs régions du pays, notamment sur le plateau du Golan, dans la vallée de Jezreel et au sud du Carmel. Cette découverte a été confirmée par le ministère de l'Agriculture israélien, qui a également signalé la présence de tiques porteuses du virus.

La FHCC, une maladie virale affectant le bétail, les ovins et les humains, se transmet principalement par les tiques se nourrissant du sang d'animaux infectés ou par contact direct avec leurs fluides corporels. Même si le ministère assure que la consommation de viande ou de lait ne présente aucun risque de contamination, la gravité potentielle de cette maladie chez l'homme soulève de sérieuses inquiétudes.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la FHCC se manifeste chez l'homme par l'apparition soudaine de symptômes tels que fièvre, douleurs musculaires et nausées. Le plus alarmant est son taux de mortalité élevé : environ 30% des cas diagnostiqués peuvent être fatals. Bien que ce soit la première fois que le virus est identifié en Israël, il est courant dans d'autres pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie occidentale et d'Europe du Sud-Est. Le ministère souligne que seules les personnes en contact très étroit avec le bétail ou les ovins risquent de contracter la maladie.

Face à cette menace émergente, les autorités sanitaires israéliennes appellent à la vigilance, particulièrement pour les personnes travaillant à proximité des animaux de pâturage.