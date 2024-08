"Les dirigeants politiques et les chefs de la sécurité d'Israël doivent partir" (Bennett, ex-Premier ministre)

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a lancé un appel retentissant au renouvellement complet de la direction politique et militaire du pays. Lors d'une conférence organisée par le journal Israel Hayom à Herzliya, Bennett a critiqué sévèrement l'actuel leadership, l'accusant de privilégier des intérêts personnels ou sectoriels au détriment de l'intérêt national.

"Nous avons besoin de changement. Le leadership actuel n'est pas bon - il n'a pas de bonnes valeurs. Ils doivent partir," a déclaré Bennett. Il a notamment pointé du doigt l'attitude irresponsable de certains membres de la coalition au pouvoir, faisant référence à des déclarations publiques provocatrices concernant des bombardements ou l'utilisation d'armes nucléaires à Gaza. Bennett a insisté sur la nécessité de remplacer non seulement la direction politique, mais aussi les hauts responsables de la sécurité. "Ce sont des personnes que j'aime, mais elles aussi doivent être changées," a-t-il affirmé sous les applaudissements de l'audience. Ces déclarations font écho à une interview accordée au New York Times, où Bennett avait déjà exprimé des opinions similaires. Le journaliste Bret Stephens, qui a mené l'entretien, a laissé entendre que l'ancien Premier ministre pourrait bientôt faire son retour sur la scène politique israélienne, avec l'objectif de renverser la coalition au pouvoir par des manœuvres parlementaires et de provoquer de nouvelles élections. Les propos de Bennett interviennent dans un contexte de tensions persistantes et de critiques croissantes envers le gouvernement actuel, notamment concernant sa gestion du conflit à Gaza et sa politique intérieure.