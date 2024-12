Les élèves israéliens en chute libre dans les classements internationaux de mathématiques et de sciences

Une étude internationale publiée ce mercredi par le TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) révèle une baisse alarmante des performances des élèves israéliens en mathématiques et en sciences. Selon les résultats, un élève sur cinq de 4e (kita Het) obtient des notes inférieures à la moyenne des autres pays participants, une tendance qui se reflète particulièrement dans la détérioration des scores d'Israël.

En mathématiques, Israël a chuté de la 9e à la 23e place, tandis qu’en sciences, le pays se classe désormais 25e, un déclin notable comparé à la 17e place occupée en 2019. Ces résultats marquent la pire performance d'Israël depuis 2007, soit depuis 17 ans, et constituent l’une des baisses les plus significatives observées parmi les pays de l’OCDE.

Si la pandémie de Covid-19 a causé une baisse générale des résultats scolaires à l’échelle mondiale, Israël a connu une dégradation particulièrement sévère. En effet, avec 130 jours de fermeture d’écoles entre 2019 et 2023, le pays a enregistré une perte de 32 points en moyenne en mathématiques et en sciences pour les élèves de 8e année. En revanche, des pays ayant adopté des politiques moins strictes, comme la Suède et le Royaume-Uni, ont observé une amélioration de leurs scores, avec une progression de 15 et 10 points respectivement en mathématiques.

Les inégalités entre les différents élèves selon le sexe ou le secteur de la population sont également mises en évidence par ces résultats. Les garçons devancent légèrement les filles en mathématiques, avec un écart de 15 points. Par ailleurs, les différences entre les élèves du secteur public et ceux du secteur religieux sont marquées, les premiers ayant obtenu un score de 516 en mathématiques contre 490 pour les élèves des écoles religieuses, et un écart similaire en sciences (503 contre 474).

Le fossé entre les communautés juives et arabes est également préoccupant. Les élèves arabes ont enregistré une chute beaucoup plus importante : 56 points en mathématiques et 49 points en sciences, contre une baisse respective de 26 et 29 points chez les élèves juifs.

Ce classement, établi tous les quatre ans, porte sur la période 2019-2023.