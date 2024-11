Les exportations militaires israéliennes restent dynamiques malgré la guerre

En pleine guerre "Épées de fer", le ministère israélien de la Défense dresse un bilan positif de ses exportations d'armement depuis octobre 2023. Lors d'une conférence réunissant les principaux exportateurs du secteur, l'Agence de contrôle des exportations de défense (DECA) a dévoilé des chiffres significatifs.

Depuis le début du conflit, l'agence a délivré 13.497 licences de commercialisation et 5.677 permis d'exportation pour des produits et systèmes de défense. Le pays compte actuellement 2.192 exportateurs actifs dans le secteur de la défense.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a souligné l'importance cruciale d'une industrie de défense robuste, mise en évidence par le conflit actuel. Il a notamment cité l'efficacité des systèmes comme le Dôme de fer, Fronde de David et Trophy, qui protègent efficacement les forces israéliennes. De son côté, le directeur général du ministère de la Défense, le général (ret.) Eyal Zamir, a évoqué les défis auxquels fait face Israël, notamment la question des embargos, explicites ou tacites, y compris de la part de pays considérés comme des alliés proches. Cette situation renforce, selon lui, l'importance de l'indépendance technologique israélienne dans le domaine militaire. Dans ce contexte, la DECA souligne que les exportations d'armement atteignent des niveaux records, contribuant significativement à l'économie nationale et à la recherche et développement du pays, tout en maintenant sa supériorité technologique dans le domaine militaire.