Les familles des otages publient une vidéo du Hamas montrant l'enlèvement de Hersh Goldberg-Polin, Or Levy et d'Eliya Cohen à Gaza

Au petit matin du 7 octobre, les otages Hersh Goldberg-Polin, Or Levy et Eliya Cohen ont été pris en otages par le Hamas. Les terroristes du Hamas les regardaient en criant "Allahu akbar" (Dieu est le plus grand), AK-47 pointés vers le haut, tandis que le camion dévalait une route vers Gaza.

Les images - extraites d'une partie d'une vidéo du Hamas retrouvée par Israël - sont diffusées pour la première fois ce soir par les familles des trois otages.

Il s'agit de la troisième partie d'une vidéo du Hamas qui retrace la chronologie des événements vécus par les trois otages le matin du 7 octobre. Une section publiée il y a plusieurs mois montrait les terroristes lançant des grenades sur l'abri où tentaient de se cacher quelque 29 personnes participant à la rave dans le désert Supernova. Goldberg-Polin, Cohen et Levy se trouvaient tous dans le même abri.

La deuxième partie, également diffusée précédemment, montre Goldberg-Polin conduit par des terroristes à l'arrière de la camionnette du Hamas. La troisième partie, d'une durée de deux minutes, diffusée dans la soirée, a été éditée et floutée conformément aux demandes des familles. "La vidéo est une accusation sévère de l'abandon qui se poursuit depuis 262 jours", déclare le Forum des familles d'otages et de disparus dans un communiqué.