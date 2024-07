Les familles publient des photos de cinq soldates kidnappées lors des premiers jours de détention à Gaza

Les familles des cinq soldates observatrices prises en otage le 7 octobre ont publié des images des premiers jours de captivité des jeunes femmes à Gaza.

Les images montrent Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa et Naama Levy. Toutes les cinq sont toujours détenues par le Hamas dans la bande de Gaza.

Courtesy of the families

L'une des photos montre quatre des jeunes femmes assises sur des matelas sur le sol d'une pièce. Deux d'entre elles ont la tête bandée. Une photo d'une cinquième femme, Naama Levy, avec un œil au beurre noir et le visage tuméfié est également diffusée. Les familles juxtaposent également des photos des cinq jeunes femmes telles qu'elles étaient avant d'être prises en otage.

Courtesy of the families

Cette publication intervient juste avant que les parents des cinq femmes ne tiennent une conférence de presse pour exiger une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et alors que les négociations semblent avancer pour leur libération. Selon Channel 12, les familles ont reçu il y a quelques mois les photos de leurs filles détenues dans une maison à Gaza, vêtues de vêtements qui ne leur appartenaient pas. Le média affirme que les images ont été initialement montrées aux familles par le porte-parole de Tsahal et qu'elles faisaient partie du matériel découvert par les troupes.

Courtesy of the families

"Alors que le retour de leurs filles et d'autres otages semble plus proche que jamais, les familles vont exiger une rencontre immédiate avec le Premier ministre", déclare le Forum des familles d'otages et de disparus dans un communiqué. "Elles lui demanderont de signer l'accord avant son voyage au Congrès. M. Netanyahou doit se rendre aux États-Unis tôt lundi, avant son discours de mercredi devant le Congrès.