Les frappes contre l'Iran divisent la classe politique israélienne, Lieberman dénonce une "opération de communication"

L'attaque nocturne menée par Israël contre l'Iran suscite des réactions contrastées au sein de la classe politique israélienne. Avigdor Lieberman, président du parti Israel Beitenou et ancien ministre de la Défense, s'est montré particulièrement critique samedi, dénonçant une opération qu'il juge insuffisante.

Si l'ancien ministre salue "les capacités impressionnantes" et "le grand professionnalisme" des forces aériennes israéliennes, il estime que le gouvernement s'est contenté "d'effets d'annonce et de relations publiques". Pour ce faucon de la politique israélienne, l'Iran ne s'arrêtera pas là et "poursuivra ses efforts pour obtenir l'arme nucléaire" tout en continuant à financer le Hezbollah, les Houthis et diverses milices chiites dans la région.

Cette position critique est partagée par le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, qui, tout en félicitant l'armée de l'air pour ses capacités opérationnelles "parmi les meilleures au monde", juge que "la décision de ne pas frapper des cibles stratégiques et économiques en Iran était une erreur". Selon lui, Israël aurait dû "faire payer un prix beaucoup plus lourd à l'Iran".

À contre-courant, l'ancien général Yaïr Golan, président des Démocrates, approuve la mesure de la riposte. Il estime que la réponse israélienne a réussi à endommager les capacités défensives et offensives de l'Iran sans entraîner Israël dans "une guerre d'usure certaine", appelant désormais à se concentrer sur la libération des otages.