"Les plans opérationnels pour une offensive au Liban ont été approuvés" (Tsahal)

Le chef du commandement nord de Tsahal, le général Ori Gordin, et le chef de la direction des opérations, le général Oded Basiuk, ont approuvé ce mardi les plans de combat pour le Liban, selon l'armée.

Dans un communiqué, Tsahal indique que les généraux ont procédé à une évaluation au cours de laquelle "les plans opérationnels pour une offensive au Liban ont été approuvés". Les hauts commandants ont également pris des décisions concernant "l'accélération de la préparation des forces sur le terrain", ajoute l'armée.

Cette annonce intervient alors que le Hezbollah et les groupes terroristes palestiniens, qui lui sont alliés au Liban, mènent des attaques répétées contre le nord d'Israël, ce qui fait craindre une extension du conflit. Israël a prévenu qu'il ne pouvait plus tolérer la présence du Hezbollah le long de sa frontière après les atrocités commises le 7 octobre et que si une solution diplomatique n'était pas trouvée, il se tournerait vers une action militaire pour repousser le Hezbollah vers le nord.