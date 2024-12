Les troupes ont agi "avec précaution" à proximité des 6 otages assassinés par le Hamas dans un tunnel (Tsahal)

Une enquête menée par Tsahal sur l'assassinat de six otages par des terroristes du Hamas dans le sud de Gaza à Rafah en août dernier révèle que l'armée avait agi avec précaution, même si elle avait estimé qu'aucun captif n'était détenu dans la zone.

Les otages Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat et Almog Sarusi ont été tués par leurs ravisseurs dans un tunnel du quartier Tel Sultan de Rafah le 29 août, et leurs corps ont été découverts par les troupes le 31 août.

L'armée ne disposait d'aucun renseignement concret ou en temps réel sur la présence des six otages dans les semaines précédant leur assassinat. Elle avait cependant des indications générales suggérant que des Israéliens enlevés pouvaient se trouver dans le quartier, ce qui l'avait conduite à opérer avec prudence tant en surface que sous terre.

Selon Tsahal, la probabilité que des otages soient détenus à Rafah à cette période était jugée faible à modérée. Le 27 août, l'armée avait réussi à libérer l'otage Farhan al-Qadi d'un tunnel à Tel Sultan, mais ce dernier n'avait fourni aucune information sur d'autres captifs dans la zone.

Le 29 août, au moins deux terroristes du Hamas ont assassiné les six otages avant d'abandonner leurs corps dans le tunnel. Tsahal estime que les gardiens du Hamas, après avoir repéré l'approche des forces israéliennes, ont décidé d'exécuter leurs prisonniers. Le lendemain, l'armée a abattu deux hommes armés du Hamas qui tentaient de fuir le complexe souterrain. Ces derniers sont considérés, avec une forte probabilité, comme étant les ravisseurs responsables du meurtre des six otages.

Le 31 août, Tsahal a brièvement suspendu ses activités à Tel Sultan pour réévaluer la possibilité de la présence d'otages dans la zone. Les corps des six victimes ont été découverts plus tard dans la journée. L'enquête a établi que l'armée était consciente de la possible présence d'otages dans la zone et que, malgré une évaluation suggérant une faible probabilité, elle avait agi avec précaution. Tsahal indique avoir tiré diverses conclusions de cet incident, tant au niveau stratégique que tactique, notamment concernant son renseignement. L'armée reconnaît néanmoins avoir échoué à ramener ces otages vivants. L'enquête confirme également que des preuves médico-légales trouvées près du tunnel indiquent que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, tué dans les environs en octobre, s'était trouvé sur place. Toutefois, Tsahal n'a pas pu confirmer s'il était présent dans le tunnel en même temps que les otages. Les conclusions de l'enquête ont été présentées aujourd'hui aux familles des six otages assassinés.