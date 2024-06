Les vestiges d'un navire vieux de 3 300 ans découverts au large d'Israël

La cargaison d'un navire datant d'il y a plus de 3 300 ans, contenant des centaines de jarres intactes, a été découverte à 1,8 km de profondeur à environ 90 km des côtes d'Israël, a annoncé l'Autorité des Antiquités ce jeudi.

La cargaison du navire a été découverte lors d'une étude environnementale de routine, réalisée par la société de production de gaz naturel Energian, qui exploite les réservoirs de gaz "Shark", "Tanin" et "Katalan" en Israël. Les chercheurs de l'Autorité des Antiquités ont identifié qu'il s'agissait d'une importante cargaison de jarres de stockage cananéennes, datant de l'âge du bronze. Il s'agit du plus ancien navire au monde découvert en haute mer.

Yaakov Sharvit, directeur de l'unité d'archéologie maritime de l'Autorité des antiquités, a commenté cette rare découverte : "Il semble que le navire ait fait naufrage à la suite d'une détresse rencontrée lors d'une tempête en mer ou peut-être en cas de rencontre avec des pirates - un phénomène connu dès l'âge du bronze tardif. Il s'agit de la première et la plus ancienne épave découverte à ce jour dans les profondeurs marines de l'est de la mer Méditerranée, à une distance d'environ 90 km du littoral."

Courtesy of Energean, via IAA

"Cette découverte montre les impressionnantes capacités de navigation des anciens - celles qui permettaient de traverser la mer Méditerranée sans aucun contact visuel avec le rivage - puisque de cette distance on ne voit que la ligne d'horizon environnante. ", a précisé l'expert. "La navigation se faisait sans doute à l'aide des corps célestes - à l'aide du calcul des angles du soleil et des étoiles."

Au Moyen-Orient, seuls deux autres complexes navals de l'âge du bronze sont connus, tous deux découverts près des côtes turques, conduisant à l'hypothèse largement répandue que le voyage se faisait alors de port en port, d'une manière qui permettait un contact visuel avec la côte. Mais selon Yaakov Sharvit, le navire nouvellement découvert brise cette théorie. "Le navire qui a été découvert change la compréhension de la façon de naviguer dans le monde antique : c'est le premier découvert jusqu'à présent à une si grande distance, qui ne permet aucun contact visuel avec le rivage."