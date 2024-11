Limogeage de Gallant : Les Israéliens désapprouvent massivement la décision de Netanyahou (sondage i24NEWS)

Un sondage exclusif réalisé par i24NEWS et l'institut "Maagar Mochot" révèle que la majorité des Israéliens désapprouve le limogeage du ministre de la Défense Yoav Gallant par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. L'enquête, menée auprès de 502 personnes, livre des résultats sans ambiguïté sur cette crise politique en pleine guerre. 52% des Israéliens jugent ce limogeage injustifié, contre 32% qui l'approuvent. Plus révélateur encore, 49% des sondés estiment que cette décision est motivée par des considérations purement politiques, notamment liées à la loi sur la conscription et au renforcement de la coalition, plutôt que par les "divergences professionnelles" évoquées par Netanyahou.

La nomination d'Israel Katz comme nouveau ministre de la Défense ne convainc pas non plus. 53% des personnes interrogées le considèrent inadapté à ce poste, tandis que seuls 21% approuvent ce choix. Concernant l'impact sur la conduite de la guerre, 48% pensent que ce changement sera préjudiciable, contre 23% qui y voient un avantage. Cette enquête d'opinion, réalisée le 6 novembre avec une marge d'erreur de 4,4%, met en lumière un profond scepticisme de la population israélienne face à ce remaniement majeur en plein conflit. Elle révèle également un décalage significatif entre les justifications officielles de cette décision et la perception qu'en a l'opinion publique.