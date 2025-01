"Liri, nous nous battons pour toi" : l'appel des parents de l'otage à leur fille

Après la diffusion d'une vidéo de leur fille retenue en otage par le Hamas, les parents de Liri Albag ont lancé un appel poignant. "Ce n'est plus la Liri que nous connaissons", a déclaré sa mère Shira, bouleversée par les images reçues ce samedi.

Dans un message émouvant adressé directement à leur fille, les parents ont affirmé leur détermination : "Liri, si tu vois ceci, sache que nous nous battons pour toi, nous ne t'abandonnons pas et tu reviendras vivante à la maison. Nous savons que c'est dur là-bas, que tu souffres, mais tu vas rentrer vivante. Papa et maman te le promettent, et nous tenons nos promesses."

Les parents ont indiqué avoir exigé du Premier ministre et du ministre de la Défense que l'équipe de négociation "ne revienne pas sans un accord". Selon eux, les autorités se sont montrées disposées à conclure un accord pour ramener tous les otages. "Continue à te battre et à survivre. Tu es forte et capable", a supplié sa mère, ajoutant qu'elle attendait impatiemment de pouvoir la serrer dans ses bras. Son père Eli a également lancé un message plus large : "Dis à tous que les familles remuent ciel et terre pour ramener leurs enfants à la maison. Nous nous battrons jusqu'au retour de tous les otages - les vivants pour leur réhabilitation, et les morts pour une sépulture digne."