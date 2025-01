LIVE BLOG | Procès Netanyahou : l'audience annulée pour cause de maladie d'un juge

Un artiste israélien annule sa tournée américaine en raison de menaces sécuritaires

Le musicien Raviv Kaner a annoncé aujourd'hui l'annulation de sa série de concerts prévus en raison de menaces répétées contre lui et ses fans. "Malheureusement, nous avons dû annuler les spectacles pour des raisons de sécurité, mais je reviendrai. Am Yisrael Hai !", a-t-il écrit en ligne. La tournée prévoyait des arrêts à Miami, New York, Palo Alto et Los Angeles. Kaner a plus tard révélé que les services de sécurité israéliens avaient détecté, parmi d'autres menaces, plusieurs groupes Telegram organisant des manifestations pour intimider les fans et perturber les concerts.