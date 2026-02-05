Mandats d'amener : Orit Strock dénonce un "déshonneur" de la justice française

La ministre des Implantation et Projets nationaux Orit Strock a publiquement apporté son soutien à Nili Kupfer Naouri, à la suite de la diffusion d’une vidéo sur Instagram dans laquelle elle critique vivement la décision des autorités judiciaires françaises d’émettre un mandat d’amener à son encontre.

https://www.instagram.com/reel/DUYa28qCA8S/?igsh=emRkZm5qa3J6cmhw Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans ses propos, Orit Strock affirme qu’« un État qui a inscrit la liberté au cœur de ses valeurs ne peut pas agir de la sorte ». Selon elle, la seule « faute » reprochée à Nili Kupfer Naouri est d’avoir manifesté « pour les soldats israéliens, pour les otages et contre le Hamas ». La ministre dénonce une décision qu’elle qualifie de profondément contraire aux principes démocratiques revendiqués par la France.

Orit Strock parle de « honte et de déshonneur » pour le système judiciaire français, estimant qu’il se serait « rangé du mauvais côté de l’Histoire ». Elle accuse également certaines organisations françaises pro-Hamas d’influencer ce qu’elle considère comme une dérive judiciaire préoccupante.

La ministre israélienne exprime par ailleurs son soutien personnel à Nili Kupfer Naouri, la remerciant pour son engagement constant en faveur d’Israël, de ses soldats, de ses citoyens pris en otage et des Juifs de France. Elle salue également les actions menées par l’activiste pour encourager les Juifs français à se rapprocher d’Israël, qu’elle décrit comme une terre de « véritable liberté ».

« Nous remercions Nili pour toutes ses actions en faveur de la justice, de l’État d’Israël, de ses soldats et du peuple juif », conclut Orit Strock, réaffirmant un soutien politique et moral sans réserve.