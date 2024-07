Manifestations à Jérusalem : des milliers de personnes réclament des élections anticipées et la libération des otages

Des milliers de manifestants anti-gouvernementaux se sont rassemblés ce jeudi soir à Jérusalem, près de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Leur mobilisation intervient dans un contexte de possibles avancées dans les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages détenus à Gaza. Les manifestants ont deux revendications principales : l'organisation d'élections anticipées et la conclusion rapide d'un accord pour libérer les captifs israéliens à Gaza. La police a été déployée en force, bloquant la circulation dans les deux sens sur la rue Azza avec des barrières et des véhicules.

Avant de se rassembler près de la maison de Netanyahou, les protestataires ont défilé dans le centre de Jérusalem, scandant des slogans exhortant le gouvernement à conclure un accord avec le Hamas pour libérer les 116 otages restants, enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Le Forum des familles des otages et des disparus a appelé le public à se joindre au rassemblement. Dans un communiqué cité par les médias israéliens, le Forum a déclaré : "Après 272 jours, la réponse du Hamas à 'l'accord Netanyahou' a été reçue - pas une minute de plus ne doit être perdue".

Cette manifestation souligne la pression croissante sur le gouvernement Netanyahou, à la fois pour résoudre la crise des otages et pour répondre aux préoccupations politiques internes. Elle intervient alors que des rumeurs circulent sur une possible percée dans les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait encore été donnée.