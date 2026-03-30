"Mettre fin à ce phénomène inacceptable" : Isaac Herzog s’engage contre les violences de certains résidents des implantations

Face à la montée des violences attribuées à certains résidents des implantations, Isaac Herzog a assuré des responsables de la diaspora juive qu’il mettait en œuvre « tous les efforts possibles » pour y mettre un terme. Cette déclaration intervient après la publication d’une lettre signée par plus de 1 000 dirigeants de communautés juives à travers le monde, appelant à une action ferme contre ces attaques.

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Dans sa réponse, le président israélien a exprimé son accord avec les signataires sur la gravité de la situation. Il a souligné que ces actes de violence « sont en totale contradiction avec les valeurs fondatrices de l’État d’Israël et avec la tradition éthique du peuple juif ». Il a également rappelé un principe central du judaïsme : « Tu aimeras l’étranger », qu’il décrit comme un fondement moral guidant les générations.

Isaac Herzog a indiqué avoir pris contact avec les autorités gouvernementales et les forces de l’ordre afin d’exiger l’utilisation de « tous les moyens disponibles » pour traduire les responsables en justice et mettre fin à ces violences. Il insiste sur l’urgence d’une réponse concrète face à ce qu’il qualifie de phénomène inacceptable.

Cette prise de position vise à répondre aux inquiétudes croissantes exprimées par la diaspora, alors que ces incidents risquent d’affecter l’image d’Israël à l’international et de fragiliser les liens avec les communautés juives à l’étranger.