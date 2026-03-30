"Mettre fin à ce phénomène inacceptable" : Isaac Herzog s’engage contre les violences de certains résidents des implantations
Isaac Herzog assure les dirigeants de la diaspora juive qu’il agit pour endiguer les violences de certains résidents des implantations.
Face à la montée des violences attribuées à certains résidents des implantations, Isaac Herzog a assuré des responsables de la diaspora juive qu’il mettait en œuvre « tous les efforts possibles » pour y mettre un terme. Cette déclaration intervient après la publication d’une lettre signée par plus de 1 000 dirigeants de communautés juives à travers le monde, appelant à une action ferme contre ces attaques.
https://x.com/i/web/status/2038582331494002756
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Dans sa réponse, le président israélien a exprimé son accord avec les signataires sur la gravité de la situation. Il a souligné que ces actes de violence « sont en totale contradiction avec les valeurs fondatrices de l’État d’Israël et avec la tradition éthique du peuple juif ». Il a également rappelé un principe central du judaïsme : « Tu aimeras l’étranger », qu’il décrit comme un fondement moral guidant les générations.
Isaac Herzog a indiqué avoir pris contact avec les autorités gouvernementales et les forces de l’ordre afin d’exiger l’utilisation de « tous les moyens disponibles » pour traduire les responsables en justice et mettre fin à ces violences. Il insiste sur l’urgence d’une réponse concrète face à ce qu’il qualifie de phénomène inacceptable.
Cette prise de position vise à répondre aux inquiétudes croissantes exprimées par la diaspora, alors que ces incidents risquent d’affecter l’image d’Israël à l’international et de fragiliser les liens avec les communautés juives à l’étranger.