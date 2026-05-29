Michal Herzog dénonce l’inscription d’Israël sur la liste noire de l’ONU relative aux violences sexuelles
Elle accuse les Nations unies d’ignorer la souffrance des survivants et de placer Israël sur le même plan que les organisations terroristes.
L’épouse du président israélien, Michal Herzog, a vivement condamné l’inclusion d’Israël dans un rapport des Nations unies consacré aux violences sexuelles liées aux conflits armés.
https://x.com/i/web/status/2060301420176314582
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Dans une déclaration publiée sur le compte X du président Isaac Herzog, elle a exprimé son indignation face à cette décision. « Indignation. Honte. Déception. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je ressens en lisant le rapport du secrétaire général de l’ONU sur les violences sexuelles liées aux conflits », a-t-elle écrit.
Michal Herzog a particulièrement critiqué un passage du rapport indiquant que les témoignages d’otages israéliens affirmant avoir subi des violences sexuelles pendant leur captivité à Gaza n’avaient pas pu être vérifiés. « En tant que personne ayant rencontré des otages revenus des geôles de Gaza et ayant vu leur douleur et leurs souffrances, je demande : comment peut-on accepter un rapport à sens unique qui commence par affirmer que leurs récits de violences sexuelles ne peuvent être vérifiés ? », a-t-elle déclaré.
Le rapport explique que ces allégations n’ont pu être confirmées en raison du « refus persistant du gouvernement israélien d’autoriser les organes compétents des Nations unies à mener des enquêtes ». Il affirme également avoir vérifié certaines accusations d’abus imputées aux autorités israéliennes, sans fournir immédiatement davantage de détails.
Figure de proue de la campagne visant à mettre en lumière l’usage systématique de violences sexuelles par le Hamas lors du massacre du 7 octobre 2023 et pendant la captivité des otages, Michal Herzog a adressé un message de soutien aux survivants.
« Aux otages courageux qui ont enduré l’enfer des violences sexuelles aux mains des terroristes et qui sont revenus chez eux : nous vous croyons. Nous sommes à vos côtés. Et votre voix sera entendue », a-t-elle affirmé.