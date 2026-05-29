Michal Herzog dénonce l’inscription d’Israël sur la liste noire de l’ONU relative aux violences sexuelles

L’épouse du président israélien, Michal Herzog, a vivement condamné l’inclusion d’Israël dans un rapport des Nations unies consacré aux violences sexuelles liées aux conflits armés.

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Dans une déclaration publiée sur le compte X du président Isaac Herzog, elle a exprimé son indignation face à cette décision. « Indignation. Honte. Déception. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je ressens en lisant le rapport du secrétaire général de l’ONU sur les violences sexuelles liées aux conflits », a-t-elle écrit.

Michal Herzog a particulièrement critiqué un passage du rapport indiquant que les témoignages d’otages israéliens affirmant avoir subi des violences sexuelles pendant leur captivité à Gaza n’avaient pas pu être vérifiés. « En tant que personne ayant rencontré des otages revenus des geôles de Gaza et ayant vu leur douleur et leurs souffrances, je demande : comment peut-on accepter un rapport à sens unique qui commence par affirmer que leurs récits de violences sexuelles ne peuvent être vérifiés ? », a-t-elle déclaré.

Le rapport explique que ces allégations n’ont pu être confirmées en raison du « refus persistant du gouvernement israélien d’autoriser les organes compétents des Nations unies à mener des enquêtes ». Il affirme également avoir vérifié certaines accusations d’abus imputées aux autorités israéliennes, sans fournir immédiatement davantage de détails.

Figure de proue de la campagne visant à mettre en lumière l’usage systématique de violences sexuelles par le Hamas lors du massacre du 7 octobre 2023 et pendant la captivité des otages, Michal Herzog a adressé un message de soutien aux survivants.

« Aux otages courageux qui ont enduré l’enfer des violences sexuelles aux mains des terroristes et qui sont revenus chez eux : nous vous croyons. Nous sommes à vos côtés. Et votre voix sera entendue », a-t-elle affirmé.