Mike Huckabee compare sa nomination en Israël à un « moment biblique »

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, est revenu jeudi sur le moment où Donald Trump lui a annoncé sa nomination à ce poste, décrivant un appel inattendu et chargé de sens.

S’exprimant lors de la cérémonie des Atlas Awards, qui récompense l’innovation israélienne, Mike Huckabee a raconté que le président américain ne lui avait pas vraiment laissé le choix.

Selon lui, Donald Trump l’a appelé pour lui dire directement : « Tu vas être mon ambassadeur. Ambassadeur en Israël. Tu vas y aller. Tu seras formidable. »

Mike Huckabee a expliqué qu’il n’aurait pas accepté n’importe quel poste fédéral. Mais la proposition de devenir ambassadeur en Israël avait, selon lui, une signification particulière.

Il a comparé ce moment à une formule du Livre d’Esther : « Pour un temps comme celui-ci », une expression souvent associée à une mission reçue dans une période historique décisive.

L’ambassadeur a également cité le prophète Isaïe : « Me voici, Seigneur. Envoie-moi », expliquant avoir ressenti cette nomination comme un appel personnel.

Mike Huckabee a aussi évoqué sa première visite en Israël en 1973, affirmant que le pays n’était alors pas encore la « start-up nation » qu’il est devenu. Il a salué la transformation économique et technologique d’Israël, soulignant que malgré les guerres et les menaces régionales, le pays avait réussi à bâtir une économie en croissance.