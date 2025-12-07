Mike Huckabee : "Les États-Unis ont beaucoup d’alliés, mais un seul véritable partenaire : Israël"

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a délivré dimanche un message fort aux ambassadeurs israéliens réunis au Département d’État pour la Conférence annuelle des chefs de mission 2025. Il a souligné la profondeur du lien stratégique entre les deux pays, affirmant que « les États-Unis ont de nombreux amis et alliés, mais un seul vrai partenaire : Israël ».

Huckabee a insisté sur la contribution « essentielle » d’Israël à la sécurité, à l’économie et à la résilience des États-Unis. Selon lui, « tout ennemi d’Israël est un ennemi des États-Unis », rappelant que la menace iranienne vise également directement le territoire américain.

Il a raconté avoir vécu quatre guerres en une seule année en Israël et partagé la vie des citoyens dans les abris, avant d’ajouter : « J’ai vécu à Washington et à Jérusalem, et c’est ici que je me sens le plus en sécurité. »

L’ambassadeur a mis en avant l’importance de faire venir davantage de délégations américaines en Israël. Il a salué la visite exceptionnelle, ce jour-là, d’une délégation de 1 000 pasteurs américains, la plus importante jamais organisée par le ministère israélien des Affaires étrangères et l’organisation Friends of Zion, sous la direction du ministre Gideon Sa’ar.

Huckabee a remercié les diplomates israéliens et a tenu à rappeler que les États-Unis ne font pas seulement preuve de solidarité envers Israël : ils bénéficient activement de ce partenariat, grâce à l’innovation médicale israélienne, aux technologies agricoles avancées et à la coopération sécuritaire.

Il a conclu en affirmant être fier de représenter son pays en Israël et en réitérant son message : « Les États-Unis sont aux côtés d’Israël. »