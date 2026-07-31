Mutinerie à Givati : 30 jours de prison et exclusion des opérations de combat pour 14 soldats

Quatorze soldats du bataillon Tzabar de la brigade Givati ont été condamnés à 30 jours de prison militaire et seront écartés des fonctions combattantes après avoir participé au mouvement de protestation survenu jeudi à la base de Sde Teiman. Plus de 100 militaires avaient quitté les lieux sans autorisation après la décision du commandement de retirer et de détruire des emblèmes de compagnie comportant des messages liés à la tradition dite des "anciens et des jeunes", jugée contraire aux normes de Tsahal.

Selon l’armée, la grande majorité des soldats est depuis retournée à la base. Un seul militaire reste absent, tandis que deux autres meneurs se sont présentés dans la nuit et seront jugés ultérieurement. Le commandant de la brigade Givati, le colonel Netanel Shamka, a commencé dès jeudi à engager des procédures disciplinaires contre les principaux responsables.

Environ 80 autres combattants ayant quitté la base avant d’y revenir devront participer samedi, avec leurs commandants, à un programme d’encadrement et de formation destiné à renforcer la discipline, les valeurs et les règles de conduite attendues au sein de Tsahal.

Avant leur départ, les soldats avaient laissé leurs armes dans l’espace réservé à leur compagnie. La plupart étaient revenus dans la soirée, à l’exception d’une section de vétérans. Le porte-parole de Tsahal a qualifié l’incident d’incompatible avec les valeurs de l’armée et avec le comportement exigé de ses soldats.