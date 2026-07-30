Des dizaines de soldats du bataillon Tzabar de la brigade Givati ont quitté leur base sans autorisation à la suite d’un conflit avec leur commandement autour de symboles liés à une tradition interne de leur compagnie. L’incident, confirmé par Tsahal, a rapidement été présenté par plusieurs médias arabes comme une "rébellion" au sein de l’armée israélienne.

Selon des témoignages de soldats transmis à i24NEWS par la mère de l’un d’entre eux, la contestation a éclaté lors d’une inspection des conteneurs servant à entreposer le matériel des différentes compagnies. Le commandant du bataillon, accompagné de plusieurs officiers, aurait alors fait retirer et briser des pancartes conservées par les combattants.

Les soldats affirment que ces objets ne constituaient pas de simples éléments décoratifs, mais des symboles transmis d’une génération de combattants à l’autre. Ils expliquent les avoir emportés pendant leurs longs mois de combats dans la bande de Gaza et au Liban, et les associent aux chants, à l’identité et à l’héritage de leur compagnie.

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"Quand on brise ces symboles, on ne brise pas seulement un morceau de bois ou une pancarte, mais une partie de l’esprit des combattants", peut-on lire dans l’un des témoignages transmis à i24NEWS. Les militaires assurent que ces objets représentaient pour eux "l’unité, la fierté, la mémoire et le sentiment d’appartenance", après une longue période de combats.

Selon leur version, l’incident ne serait cependant que le déclencheur d’un malaise plus profond. Les soldats dénoncent un sentiment accumulé d’humiliation, de manque de considération et de traitement inéquitable de la part de certains officiers. Ils soutiennent ne pas avoir voulu s’en prendre à qui que ce soit, mais avoir atteint un point où ils ne pouvaient plus supporter la manière dont ils estimaient être traités.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des militaires quittant la base en scandant des slogans insultants à l’encontre de leurs officiers. Plusieurs médias israéliens ont également rapporté que certains soldats avaient laissé leurs armes sur place avant de rentrer chez eux.

Le porte-parole de Tsahal a confirmé que "des soldats d’un bataillon combattant ont quitté leur base sans l’autorisation de leurs commandants", après le retrait des symboles concernés. L’armée a précisé que l’incident faisait l’objet d’une enquête et estimé qu’un tel comportement était "contraire aux valeurs de Tsahal et à ce qui est attendu de ses soldats".

L’affaire a été largement relayée par des médias libanais, syriens, qataris et irakiens proches de l’axe iranien, certains évoquant une "rébellion" ou un "effondrement" de l’armée israélienne. Des affirmations selon lesquelles plus de 100 soldats auraient abandonné leurs armes n’ont toutefois pas été confirmées par Tsahal.

Le bataillon Tzabar constitue l’une des principales unités combattantes de la brigade Givati. L’armée n’a pas encore précisé si des sanctions disciplinaires seraient prises contre les soldats ou les officiers impliqués.