Narendra Modi à la Knesset : "Am Israël Haï !"

Moment historique au Parlement israélien : le Premier ministre indien Narendra Modi est devenu ce mercredi le premier chef de gouvernement de son pays à s’exprimer devant la Knesset. Accueilli par une standing ovation, il a conclu son intervention par un vibrant « Am Israël Haï », saluant l’amitié entre les deux nations et réaffirmant le soutien de l’Inde à Israël « en ce moment et au-delà ».

Dès les premiers mots – « Shalom » en hébreu et « Namasté » en hindi – Modi a placé son discours sous le signe de la civilisation et du partenariat. « C’est un grand honneur pour moi de m’adresser à cette auguste assemblée au nom d’1,5 milliard d’Indiens », a-t-il déclaré, rappelant être né l’année même où l’Inde reconnaissait officiellement Israël.

Le dirigeant indien a exprimé la « profonde compassion » de son peuple après le massacre du 7 octobre 2023, qualifiant l’attaque du Hamas de « terroriste, barbare et cruelle ». « Nous partageons votre douleur », a-t-il affirmé. « L’Inde se tient fermement aux côtés d’Israël. » Dans le même temps, il a évoqué la nécessité d’un effort international coordonné contre le terrorisme et réitéré le soutien de New Delhi à la paix régionale, y compris à une solution juste pour la question palestinienne.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué un « moment d’amitié authentique » entre « deux civilisations anciennes et deux démocraties résilientes ». Il a mis en avant l’intensification spectaculaire de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la défense, de la technologie et de l’innovation. « Nous avons renforcé notre coopération à des niveaux sans précédent », a-t-il déclaré, évoquant également la détermination d’Israël à « briser l’axe du mal ».

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a parlé d’un « partenariat d’espoir », rappelant que l’Inde avait offert refuge aux communautés juives pendant plus de deux millénaires. Il a souligné la lutte commune contre le terrorisme, de Mumbai au 7 octobre.

La séance n’a toutefois pas échappé aux tensions politiques internes. L’opposition a quitté temporairement l’hémicycle pour protester contre la décision de ne pas inviter le président de la Cour suprême à la cérémonie, avant de revenir pour écouter le discours de Modi. Le chef de l’opposition Yair Lapid a pris brièvement la parole pour remercier le dirigeant indien, assurant que les divergences internes ne remettaient pas en cause l’amitié entre les deux pays.

Au-delà des symboles, la visite s’inscrit dans un approfondissement stratégique majeur : coopération militaire accrue, projets technologiques communs et contrats de défense de plusieurs milliards de dollars. Après la Knesset, Modi devait participer à une exposition technologique et à un dîner officiel avec Netanyahou.

Entre hommage aux victimes, affirmation d’une solidarité sans ambiguïté et consolidation d’un axe stratégique clé, cette journée marque une nouvelle étape dans le rapprochement israélo-indien.