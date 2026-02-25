En route pour Israël, Narendra Modi veut consolider le partenariat stratégique avec Jérusalem

Le Premier ministre indien Narendra Modi entame une visite officielle de deux jours en Israël, avec l’ambition affichée de renforcer la coopération entre les deux pays, partenaires clés dans les domaines du commerce et de la défense. Ce déplacement, toutefois, suscite des critiques en Inde, où certains dénoncent un rapprochement jugé sensible sur le plan diplomatique.

Dans une déclaration publiée avant son départ, Narendra Modi a souligné la solidité d’une relation qu’il qualifie de "stratégique, robuste et multidimensionnelle". Il doit s’entretenir avec son homologue Benjamin Netanyahou, ainsi qu’avec le président Isaac Herzog, et prononcer un discours devant la Knesset, le Parlement israélien. "Les liens se sont considérablement renforcés ces dernières années", a-t-il affirmé, annonçant des discussions destinées à approfondir encore la coopération bilatérale.

New Delhi et Jérusalem ont progressivement élargi leur collaboration dans plusieurs secteurs clés, notamment la défense, l’agriculture, les technologies de pointe et la cybersécurité, tout en veillant à préserver les équilibres diplomatiques de l’Inde au Moyen-Orient.

Sur le plan économique, des négociations en vue d’un accord de libre-échange entre l’Inde et Israël se sont ouvertes lundi à New Delhi, selon un communiqué du gouvernement indien. Les échanges commerciaux de biens entre les deux pays ont atteint 3,62 milliards de dollars au cours de l’exercice 2024-2025.

Le chef du gouvernement indien doit atterrir en Israël peu avant 13 heures, où il sera accueilli par Benjamin Netanyahou avant de se rendre à Jérusalem pour une cérémonie officielle à la Knesset.