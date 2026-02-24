Israël–Inde : Narendra Modi attendu à la Knesset pour une visite officielle de deux jours

Le Premier ministre indien Narendra Modi entamera mercredi une visite officielle de deux jours en Israël, marquée par un discours historique à la Knesset. Selon le programme provisoire communiqué par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Modi atterrira à l’aéroport Ben Gourion à 12h45, où les deux dirigeants tiendront un entretien restreint dès son arrivée.

Ils se rendront ensuite à Jérusalem pour une cérémonie d’accueil officielle à la Knesset à 16h30. Modi doit s’exprimer devant la plénière après une allocution de Netanyahou, devenant le premier chef de gouvernement indien à prononcer un discours au Parlement israélien.

À 18h00, les deux dirigeants participeront à un événement consacré à l’innovation, avant un dîner officiel à l'hôtel King David à 19h30, en présence de leurs épouses.

Jeudi matin, Modi et Netanyahou se recueilleront au mémorial de la Shoah de Yad Vashem, étape traditionnelle des visites de chefs d’État étrangers. Une réunion élargie est ensuite prévue à l’hôtel King David, suivie d’un échange d’accords signés en amont et de déclarations conjointes à la presse. Modi rencontrera également le président Isaac Herzog avant son départ, programmé à 14h00.

Benjamin Netanyahou a souligné que cette visite doit renforcer la coopération économique, diplomatique et sécuritaire entre les deux pays, notamment dans les secteurs de la haute technologie, de l’intelligence artificielle et du quantique. Il a également évoqué la volonté d’Israël de consolider un axe régional incluant l’Inde, la Grèce et Chypre, face aux « axes radicaux » qu’il a dénoncés.