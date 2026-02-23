Lapid dénonce l’exclusion du président de la Cour suprême avant le discours de Modi à la Knesset

Le chef de l’opposition Yair Lapid a vivement critiqué la décision de ne pas inviter le président de la Cour suprême au discours du Premier ministre indien Narendra Modi à la Knesset. Selon lui, cette absence transforme un événement d’État en manifestation partisane et empêche l’opposition d’y participer.

S’exprimant avant la réunion hebdomadaire de son parti Yesh Atid, Lapid a rejeté toute accusation de boycott. « Nous ne boycottions pas la séance plénière, nous sommes exclus », a-t-il déclaré. Il affirme avoir informé le Premier ministre Benjamin Netanyahou que l’opposition souhaite être présente, soulignant l’importance stratégique de l’Inde pour Israël. « Il est essentiel que toute la Knesset soit là », a-t-il insisté.

Au cœur de la controverse figure la décision du président de la Knesset, Amir Ohana, de ne pas inviter le président de la Cour suprême, Isaac Amit. Pour Lapid, cette mise à l’écart rompt avec les usages institutionnels et « transforme la Knesset en parlement d’une moitié du pays ».

Il a également rappelé que le chef de la Cour suprême avait déjà été exclu d’événements officiels, notamment lors du discours du président américain Donald Trump l’an dernier. À l’époque, l’opposition avait choisi de ne pas créer de crise diplomatique. « Nous ne voulions pas perturber une rencontre avec un président américain. C’est pourquoi je préviens à l’avance aujourd’hui », a expliqué Lapid.

Le chef de l’opposition appelle désormais à une solution rapide afin d’éviter que la visite de Narendra Modi ne devienne le symbole de divisions internes au sein des institutions israéliennes.