Lapid dénonce l’exclusion du président de la Cour suprême avant le discours de Modi à la Knesset
Il affirme vouloir être présent, mais estime que l’événement perd son caractère institutionnel et national sans la participation de l’ensemble des pouvoirs de l’État.
Le chef de l’opposition Yair Lapid a vivement critiqué la décision de ne pas inviter le président de la Cour suprême au discours du Premier ministre indien Narendra Modi à la Knesset. Selon lui, cette absence transforme un événement d’État en manifestation partisane et empêche l’opposition d’y participer.
S’exprimant avant la réunion hebdomadaire de son parti Yesh Atid, Lapid a rejeté toute accusation de boycott. « Nous ne boycottions pas la séance plénière, nous sommes exclus », a-t-il déclaré. Il affirme avoir informé le Premier ministre Benjamin Netanyahou que l’opposition souhaite être présente, soulignant l’importance stratégique de l’Inde pour Israël. « Il est essentiel que toute la Knesset soit là », a-t-il insisté.
Au cœur de la controverse figure la décision du président de la Knesset, Amir Ohana, de ne pas inviter le président de la Cour suprême, Isaac Amit. Pour Lapid, cette mise à l’écart rompt avec les usages institutionnels et « transforme la Knesset en parlement d’une moitié du pays ».
Il a également rappelé que le chef de la Cour suprême avait déjà été exclu d’événements officiels, notamment lors du discours du président américain Donald Trump l’an dernier. À l’époque, l’opposition avait choisi de ne pas créer de crise diplomatique. « Nous ne voulions pas perturber une rencontre avec un président américain. C’est pourquoi je préviens à l’avance aujourd’hui », a expliqué Lapid.
Le chef de l’opposition appelle désormais à une solution rapide afin d’éviter que la visite de Narendra Modi ne devienne le symbole de divisions internes au sein des institutions israéliennes.