Netanyahou dévoile une stratégie d’alliances régionales et annonce la visite de Narendra Modi

À l’ouverture du Conseil des ministres, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé l’arrivée mercredi en Israël du Premier ministre indien Narendra Modi, évoquant une étape supplémentaire dans un partenariat qu’il qualifie d’« historique ». Selon lui, la relation entre Jérusalem et New Delhi, nourrie par des contacts réguliers et des visites réciproques, s’est considérablement renforcée ces dernières années, tant sur le plan politique qu’économique et sécuritaire.

Benjamin Netanyahou a rappelé le caractère « unique » de l’alliance avec les États-Unis et sa relation personnelle avec le président Donald Trump, tout en affirmant qu’Israël devait continuer à élargir son cercle de partenaires. Il a détaillé une vision stratégique ambitieuse : la constitution d’un « système complet d’alliances », qu’il a comparé à un « hexagone » englobant des pays d’Asie, du monde arabe, d’Afrique et de la Méditerranée orientale, notamment la Grèce et Chypre. L’objectif serait de structurer un axe d’États partageant une même lecture des menaces régionales et une volonté de coopération, en opposition aux « axes radicaux » chiite et sunnite qu’il estime déstabilisateurs.

La visite de Modi doit inclure un discours à la Knesset, un événement consacré à l’innovation à Jérusalem et une visite commune à Yad Vashem. Netanyahou a insisté sur l’importance stratégique de la coopération technologique, notamment dans les domaines de la haute technologie, de l’intelligence artificielle et des technologies quantiques, qu’il considère comme des leviers de puissance immédiats.

Sur le plan intérieur, le chef du gouvernement a également annoncé l’accélération de projets d’infrastructure majeurs, notamment le développement simultané de nouveaux aéroports et la réduction des délais bureaucratiques. Il a confirmé la planification d’une nouvelle localité dans le Néguev, près de Kiryat Gat, destinée à la population orthodoxe, afin de répondre à la croissance démographique et de poursuivre le développement du sud du pays. Netanyahou a conclu en soulignant que ces initiatives visent à « garantir la force et l’avenir d’Israël » dans un environnement régional en recomposition.