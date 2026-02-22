Israël : le gouvernement doit approuver la création d’une nouvelle ville orthodoxe près de Kiryat Gat

Le gouvernement israélien doit se prononcer ce dimanche sur un projet de création d’une nouvelle ville destinée au public orthodoxe, qui serait construite entre Kiryat Gat et Ashkelon, sans être intégrée au périmètre municipal de Kiryat Gat. La décision intervient après d’intenses démarches menées par le maire de Kiryat Gat, Kfir Suissa, soucieux de préserver le caractère de sa ville.

Selon le projet soumis au vote, la future localité ne fera pas partie du territoire administratif de Kiryat Gat. Le maire affirme avoir agi auprès des ministères concernés afin de garantir que les terrains prévus pour le logement de la population haredi ne soient pas rattachés à sa commune, conformément à ses engagements de campagne.

Il y a quelques années, un plan prévoyait la construction de dizaines de milliers d’unités de logement pour une population haredi dans l’ouest de Kiryat Gat, ce qui aurait profondément modifié la physionomie démographique de la ville. Cette perspective avait suscité des inquiétudes parmi certains habitants.

Avec la nouvelle décision, Kiryat Gat poursuivra son propre développement urbain, avec des dizaines de milliers de logements prévus pour l’ensemble des secteurs de la population, tout en maintenant le statu quo local.

Il y a quatre mois, un accord-cadre qualifié d’historique a été signé pour la construction de 21 000 logements supplémentaires à l’est de la ville, lors d’une cérémonie en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre du Logement.

« J’ai promis de préserver le caractère de la ville, et je tiens parole », a déclaré Kfir Suissa, saluant une décision qu’il juge déterminante pour l’avenir de Kiryat Gat.