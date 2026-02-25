Netanya : un couple d’octogénaires meurt dans un incendie, neuf autres personnes blessées

Un homme et une femme d’environ 80 ans ont péri dans la nuit de mardi à mercredi dans l’incendie de leur appartement à Netanya. Neuf autres personnes ont été blessées, dont une dans un état modéré et deux enfants légèrement atteints, principalement par inhalation de fumée.

À leur arrivée sur les lieux, les secouristes du Magen David Adom (MDA) ont été confrontés à une épaisse fumée s’échappant du premier étage de l’immeuble. Deux femmes souffrant d’une importante inhalation de fumée ont d’abord été prises en charge à l’entrée du bâtiment, dont l’une, âgée d’environ 80 ans, se trouvait dans un état de conscience altéré. Elles ont été évacuées vers l’hôpital après avoir reçu des soins d’urgence.

Les pompiers ont ensuite extrait plusieurs autres occupants présentant des symptômes légers liés à la fumée. Plus tard, un homme et une femme âgés ont été retrouvés inconscients, sans pouls ni respiration. Les équipes médicales ont tenté de les réanimer longuement avant de les transporter dans un état critique vers l’hôpital, où leur décès a finalement été prononcé.

À la suite du sinistre, l’hôpital Laniado a déclenché un plan d’urgence restreint au sein de son service des urgences. Des bénévoles de l’organisation ZAKA ont également été mobilisés pour intervenir sur ce drame qualifié de particulièrement difficile par les secours.