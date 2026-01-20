Avi Slama élu maire de Netanya

Deux mois après la disparition soudaine de la maire Miriam Feirberg-Ikar, la ville de Netanya a tourné une page de son histoire politique. Le candidat du Likoud, Avi Slama, a été élu mardi soir maire de Netanya, à l’issue d’un scrutin organisé pour lui trouver un successeur.

Âgé de 43 ans, Avi Slama s’est imposé avec une avance significative face à trois autres candidats : Amos Mikhlouf, Tali Molner et Yossi Biton. La soirée électorale a été marquée par la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou, venu afficher publiquement son soutien au candidat du Likoud, un signal politique fort à l’approche d’échéances nationales sensibles.

Dans son discours de victoire, Avi Slama a tenu à rendre hommage à celle qu’il remplace. « Netanya a perdu cette année une figure immense. Miriam Feirberg-Ikar a consacré sa vie à cette ville et en a été le cœur battant pendant près de trente ans », a-t-il déclaré, affirmant entrer en fonction « avec un profond sens des responsabilités ». Il a également promis d’inscrire son action dans la continuité, tout en insufflant « l’élan nouveau et les changements que l’époque exige ».

Le nouveau maire a aussi voulu adresser un message d’unité aux habitants. « Je serai le maire de tous les Netanyahouites, de ceux qui ont voté pour moi comme de ceux qui ne l’ont pas fait. Ensemble, nous ferons de Netanya une ville où il fait encore meilleur vivre », a-t-il assuré.

Économiste de formation, Avi Slama a occupé des postes de direction dans le secteur bancaire avant de s’engager en politique locale. Ces dernières années, il siégeait au conseil municipal et présidait l’opposition, un parcours qui lui a permis de se forger une connaissance fine des enjeux économiques et sociaux de la ville. Son mandat s’ouvre désormais sous le signe de la continuité, mais aussi de la transformation.