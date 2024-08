"Netanyahou a choisi de nous entraîner dans une escalade plutôt que de conclure un accord qui sauverait des vies" (mère d'un otage)

Après 302 jours de captivité à Gaza, les familles des otages israéliens ont lancé ce samedi soir un cri de désespoir et d'accusation contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Lors d'une déclaration devant le quartier général militaire à Tel-Aviv, elles ont dénoncé ce qu'elles perçoivent comme un sabotage délibéré des négociations pour la libération de leurs proches.

Einav Tzangauker, mère de Matan, un otage, a accusé Netanyahou de "mener un assassinat ciblé contre l'accord sur la table". Elle a déclaré : "À cause de lui, les otages continuent de mourir, d'être violés et torturés en captivité. Il a choisi de nous entraîner dans une escalade plutôt que de conclure un accord qui sauverait des vies."

Yehuda Cohen, père de Nimrod, a supplié l'équipe de négociation : "Netanyahou n'a pas la légitimité pour prendre seul des décisions sur l'accord. Il prolonge la guerre et sabote l'accord pour des considérations politiques et personnelles."

Les familles ont également interpellé directement les chefs de l'équipe de négociation, les exhortant à rendre public le fait que l'accord, initié et approuvé par Netanyahou, était prêt à être signé et soutenu par toutes les agences de sécurité. Elles affirment que Netanyahou a introduit de nouvelles conditions après que le Hamas a accepté, dans le but de faire échouer l'accord. Danny Elgart, frère d'Itzik Elgart, a lancé un avertissement : "Si vous pensez que grâce à des éliminations, vous pouvez continuer à saboter l'accord et abandonner nos proches à la mort, vous commettez une grave erreur. Nous vous poursuivrons jusqu'à la fin de vos jours." Les familles ont appelé à ce que l'accord soit immédiatement présenté au gouvernement pour décision, soulignant qu'il existe une majorité en faveur de l'accord au sein du gouvernement.