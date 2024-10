Netanyahou à la Knesset : "Nous sommes en pleine guerre de renaissance"

Dans un discours solennel prononcé à l'ouverture de la troisième session de la Knesset, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dressé un tableau ambitieux de l'avenir d'Israël, tout en soulignant les défis existentiels actuels.

"Nous sommes en pleine guerre de renaissance", a déclaré Netanyahou, établissant un parallèle historique avec la guerre d'Indépendance. "Si nous faisions alors face à sept États arabes, nous affrontons aujourd'hui sept fronts terroristes", a-t-il souligné, pointant particulièrement la menace iranienne qu'il a qualifiée de "différente et totalement nouvelle".

Le Premier ministre a réaffirmé sa stratégie à long terme : démanteler "l'axe du mal" dirigé par l'Iran, neutraliser ses extensions au nord et au sud, et empêcher Téhéran d'acquérir l'arme nucléaire. Évoquant la récente frappe en Iran, il a précisé avoir ciblé "des usines de mort industrielles" et non de "petits laboratoires".

Netanyahou a également esquissé sa vision de "l'après-guerre" : un Hamas écarté de Gaza, un Hezbollah éloigné de la frontière nord, et surtout, une extension des accords d'Abraham à d'autres pays arabes. "La paix avec la force", a-t-il insisté, citant un éditorialiste émirati qui salue la résilience israélienne.

S'adressant aux familles endeuillées, Netanyahou, lui-même issu d'une famille touchée par le deuil, a promis que le sacrifice de leurs proches "n'aura pas été vain" et permettra "notre avenir".