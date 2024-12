Netanyahou à Nahariya : "Le Nord d'Israël retrouvera sa sécurité et sa prospérité"

Dans une déclaration depuis la ville de Nahariya, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté sa vision pour l'avenir du Nord d'Israël lors d'une réunion gouvernementale. Face aux défis sécuritaires actuels, il a affirmé sa détermination à transformer radicalement la situation dans la région.

"Nous ne reviendrons pas à la situation du 6 octobre - ni goutte-à-goutte, ni zigzags", a déclaré fermement Netanyahou, faisant référence aux tensions chroniques qui prévalaient avant l'escalade actuelle. Cette promesse s'accompagne d'un plan ambitieux de développement pour la région du pays.

Le gouvernement prépare un programme global qui inclut notamment le maintien des avantages fiscaux, le développement de zones industrielles et la construction d'une marina à Nahariya. Ces projets visent à revitaliser l'économie locale, durement touchée par les tensions sécuritaires. Concernant le cessez-le-feu en cours, Netanyahou a souligné qu'il ne s'agissait pas de la fin du conflit. "Nous appliquons ce cessez-le-feu d'une main de fer", a-t-il précisé, rappelant la riposte israélienne contre plus de 20 cibles au Liban suite à une violation récente. Le Premier ministre a également saisi l'occasion pour remercier le président américain élu Donald Trump pour sa déclaration ferme sur la question des otages, soulignant la responsabilité du Hamas. "Quiconque fera du mal à nos otages le paiera de sa vie", a-t-il averti, réaffirmant l'engagement d'Israël pour leur libération. Un moment d'émotion a marqué la réunion lorsque Netanyahou a rendu hommage au Capitaine Omer Neutra, officier des blindés récemment tombé au combat. Il a salué son engagement et son parcours exemplaire, symbolisant le sacrifice consenti pour la défense du pays.

Le maire de Nahariya, Ronen Marli, a accueilli chaleureusement cette visite gouvernementale, saluant la gestion "responsable et puissante" de la crise par les autorités. Pour les habitants de cette ville frontalière, qui a perdu quatre de ses citoyens dans le conflit, ces engagements gouvernementaux représentent un espoir de retour à une vie normale et prospère. Cette réunion gouvernementale délocalisée envoie un message fort de soutien aux populations du Nord, promettant non seulement un retour à la normale, mais aussi un avenir plus prospère pour cette région stratégique d'Israël.