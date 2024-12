Netanyahou aux chrétiens : "Vous êtes à nos côtés dans la défense de notre civilisation"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a adressé mardi ses vœux de Noël aux communautés chrétiennes en Israël et à travers le monde, dans un message soulignant leur soutien crucial en cette période de conflit. "Mes chers amis chrétiens, alors que vous vous réunissez en famille et entre amis en ce jour de Noël, je souhaite à la communauté chrétienne en Israël et dans le monde entier les bénédictions d'un joyeux Noël depuis la Terre Sainte", a déclaré Netanyahou en ouverture de son message.

Le Premier ministre a particulièrement mis en avant l'importance du soutien chrétien dans le contexte actuel : "Alors qu'Israël combat sur sept fronts, nous apprécions profondément le soutien indéfectible de nos amis chrétiens à travers le monde. Vous êtes restés à nos côtés, avec résilience, constance et force, tandis qu'Israël défend notre civilisation contre la barbarie."

"Le peuple d'Israël est uni dans la défense de notre nation contre ceux qui sont déterminés à nous détruire", a-t-il poursuivi. "Nous recherchons la paix avec tous ceux qui la souhaitent avec nous, mais nous ferons tout ce qui est nécessaire pour défendre le seul et unique État juif, dépositaire et source de notre héritage commun."

Netanyahou a conclu son message en soulignant le rôle d'Israël dans la lutte mondiale contre les forces du mal : "Israël mène le monde dans le combat contre les forces du mal et de la tyrannie, mais notre bataille n'est pas encore terminée. Avec votre soutien, et avec l'aide de Dieu, je vous assure que nous prévaudrons."