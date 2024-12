Netanyahou avertit les Houthis : "Ils subiront le même sort que le Hamas"

Lors de l'allumage de la première bougie de Hanoucca avec le personnel de son bureau à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a adressé un avertissement direct aux Houthis et aux autres adversaires d'Israël.

"Nous allumons aujourd'hui la première bougie de Hanoucca pour commémorer la victoire des Maccabées d'alors et des 'Maccabées d'aujourd'hui'", a déclaré Netanyahou. "Comme à l'époque, nous frappons ceux qui veulent nous détruire. Les Houthis apprendront la même leçon que le Hamas, le Hezbollah, le régime d'Assad et les autres. Même si cela prend du temps, cette leçon sera apprise à travers tout le Moyen-Orient."

La cérémonie s'est déroulée en présence d'Orna et Ronen Neutra, parents du capitaine Omer Neutra, officier des blindés tué le 7 octobre et dont le corps est retenu par le Hamas, que Netanyahou avait rencontrés plus tôt dans la journée.