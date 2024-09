Netanyahou crée un nouveau forum de guerre, Ben Gvir écarté

Trois mois après la dissolution du cabinet de guerre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis en place un nouveau forum dédié à la gestion du conflit, selon des informations rapportées par la chaîne publique Kan.

Ce groupe restreint, composé de figures clés du gouvernement, recevra des briefings sécuritaires directement du chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, ainsi que des responsables des établissements de défense israéliens concernant les développements sur tous les fronts.

Le forum comprend Netanyahou lui-même, le ministre de la Défense Yoav Gallant, le ministre de la Justice Yariv Levin, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, le ministre des Affaires étrangères Israel Katz, le député Aryeh Deri et le ministre des Finances Betsalel Smotrich. Fait notable, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qui a maintes fois exprimé son désir de participer aux prises de décisions concernant la guerre, est absent de ce nouveau cercle décisionnel.

Une source proche de Netanyahou, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré à Kan que Smotrich avait été invité à rejoindre le forum car le Premier ministre "lui fait confiance pour ne pas divulguer les délibérations, et pour tenter de le convaincre de soutenir l'accord de libération des otages." Cette décision intervient dans un contexte de tensions au sein du gouvernement. Le parti Likoud de Netanyahou avait précédemment accusé Ben Gvir de divulguer des "secrets d'État et des conversations privées", et des médias suggèrent que Netanyahou se méfie profondément du ministre.