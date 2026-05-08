Netanyahou défend la nomination du futur chef du Mossad : "Seul le Premier ministre décide de la sécurité d’Israël"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déposé vendredi sa réponse aux recours déposés devant la Cour suprême contre la nomination du général Roman Gofman au poste de prochain directeur du Mossad. Dans son argumentaire, le chef du gouvernement affirme que la responsabilité de la sécurité nationale relève exclusivement du Premier ministre.

« La responsabilité de la sécurité de l’État et de ses citoyens repose sur le Premier ministre, et sur lui seul », écrit Netanyahou dans sa réponse adressée à la Cour. Il insiste également sur le fait que « le mandat légal et démocratique de diriger la sécurité de l’État a été confié par le public au Premier ministre, et à lui seul ».

La nomination de Roman Gofman, ancien secrétaire militaire de Netanyahou, avait été validée il y a deux semaines par trois membres de la commission des hautes nominations. Toutefois, le président de la commission, l’ancien président de la Cour suprême Asher Grunis, s’y était opposé, estimant que des « manquements à l’intégrité » étaient apparus dans une affaire liée à une opération d’influence menée avec un mineur, Ori Elmakayes.

Cette affaire remonte à 2022, lorsque Gofman commandait une division de Tsahal sur le plateau du Golan. Le jeune Ori Elmakayes avait ensuite été arrêté par le Shin Bet, placé à l’isolement pendant deux mois puis détenu durant 18 mois avant l’abandon des accusations d’espionnage à son encontre.

La procureure générale Gali Baharav-Miara s’oppose également à cette nomination et estime qu’elle soulève d’importantes difficultés juridiques et éthiques.

Les requérants, parmi lesquels Ori Elmakayes et plusieurs organisations pour la transparence gouvernementale, accusent par ailleurs Netanyahou d’avoir signé la nomination sans avoir examiné en profondeur les réserves émises par le président de la commission.

La Cour suprême doit examiner les recours mardi prochain.