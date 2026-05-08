Israël face au risque d’un accord "insuffisant" entre Washington et Téhéran

Alors que les discussions entre les États-Unis et l’Iran semblent progresser vers un possible accord-cadre, les inquiétudes montent à Jérusalem. Benjamin Netanyahou a réuni ces derniers jours plusieurs consultations sécuritaires de haut niveau afin d’évaluer les conséquences potentielles d’un compromis jugé trop souple par une partie de l’establishment israélien.

Le principal sujet d’inquiétude concerne le nucléaire iranien. Selon plusieurs responsables sécuritaires israéliens, un accord reposant sur des formulations générales plutôt que sur des mécanismes techniques extrêmement précis pourrait offrir à Téhéran une possibilité de reconstruire progressivement ses capacités nucléaires sous couverture diplomatique. En Israël, beaucoup estiment que l’expérience du JCPOA de 2015 a démontré la capacité iranienne à exploiter les zones grises des accords internationaux.

Les discussions porteraient encore sur trois dossiers majeurs : les limitations du programme nucléaire, le rythme de levée des sanctions américaines et les compensations financières exigées par l’Iran. Or, pour Israël, la question essentielle dépasse désormais l’enrichissement nucléaire lui-même : elle concerne également les missiles balistiques et l’influence régionale iranienne.

Selon plusieurs sources sécuritaires citées, Washington ne semblerait pas prêt à faire des missiles balistiques une ligne rouge absolue. Cette perspective inquiète profondément les responsables israéliens, car ces missiles constituent le principal vecteur de projection stratégique de l’Iran contre Israël et les États arabes alliés des États-Unis.

Un accord pourrait également avoir des conséquences géopolitiques plus larges. S’il permettait une désescalade régionale, il pourrait réduire temporairement le risque d’affrontement direct entre Israël et l’Iran. Mais il offrirait aussi potentiellement à Téhéran un soulagement économique considérable grâce à l’allègement des sanctions, renforçant indirectement ses réseaux régionaux comme le Hezbollah, les Houthis ou certaines milices terroristes chiites.

Israël observe également avec attention le comportement récent de l’Iran, notamment son absence de réaction après l’élimination d’un commandant du Hezbollah à Beyrouth. Pour plusieurs analystes israéliens, cette retenue pourrait traduire la volonté iranienne de ne pas compromettre les négociations en cours avec Washington.

À ce stade, Israël tente surtout d’influencer discrètement les paramètres du futur accord. Mais en arrière-plan demeure une question centrale : jusqu’où Washington est-il prêt à aller pour obtenir un compromis diplomatique avec Téhéran ?