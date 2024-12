Netanyahou évoque des "progrès" dans les négociations sur les otages et affirme remodeler le Moyen-Orient

S'exprimant devant la Knesset dans une session particulièrement animée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait preuve d'un optimisme prudent concernant les perspectives d'un accord sur les otages avec le Hamas.

"Je voudrais vous dire avec précaution qu'il y a certains progrès", a-t-il déclaré, citant trois raisons principales : "Sinwar n'est plus avec nous, le Hamas espérait que le Hezbollah et l'Iran viendraient à leur aide mais ils pansent leurs plaies, et le Hamas lui-même subit de plus en plus de coups." Néanmoins, il est resté évasif sur le calendrier : "Je ne sais pas combien de temps cela prendra."

Concernant les succès militaires d'Israël, Netanyahou a souligné qu'ils "changent le visage du Moyen-Orient". "Notre série de succès et de victoires inspire un énorme respect dans notre région et dans le monde entier", a-t-il affirmé, ajoutant que même les ennemis d'Israël reconnaissent l'ampleur de ses réalisations.

Sur le front yéménite, le Premier ministre a averti que les récentes frappes contre les Houthis "ne sont pas les premières et ne seront pas les dernières". Il a également réaffirmé la vigilance d'Israël face à l'Iran, soulignant la détermination de son pays à "empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires et d'autres armes qui pourraient menacer nos villes".

Netanyahou s'est également montré optimiste quant aux perspectives de paix régionale, rejetant l'idée que la paix avec les pays arabes dépend d'un accord avec les Palestiniens. "Il y aura plus d'accords", a-t-il prédit, évoquant les changements "tectoniques" en cours dans la région. Selon lui, le succès d'Israël dans la guerre actuelle "crée des opportunités d'élargir le cercle de la paix", les pays arabes modérés voyant désormais Israël comme "une puissance régionale et un allié potentiel".