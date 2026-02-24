Netanyahou : "Nous créons un nouvel axe régional pour contrer l’Iran et les Frères musulmans"

Il a également réaffirmé sa détermination à désarmer le Hamas.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’exprime lors d’une conférence des cadres du Shin Bet, le service de renseignement intérieur, le 24 février 2026.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'exprime lors d'une conférence des cadres du Shin Bet, le service de renseignement intérieur, le 24 février 2026.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu’Israël œuvrait à la formation d’un nouvel axe régional destiné à contrer à la fois l’influence iranienne et celle des Frères musulmans. S’exprimant lors d’une conférence de cadres du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, il a affirmé que cette alliance émergente « inclut de nombreux pays ».

« Certains nous rendent visite, même en ces jours-ci. D’autres, nous leur rendons visite », a-t-il précisé, évoquant « un cercle entier qui englobe le Moyen-Orient ». Cette stratégie rappelle la doctrine israélienne des années 1950-1960, lorsque l’État hébreu cherchait à nouer des alliances avec des acteurs non arabes de la région, notamment la Turquie, l’Iran impérial, l’Éthiopie et les Kurdes.

Concernant Gaza, Netanyahou a réaffirmé que le Hamas devait être désarmé. « Cela se fera par la voie facile ou par la voie difficile, mais cela se fera », a-t-il insisté, soulignant la détermination d’Israël à empêcher toute résurgence de la menace.

Le chef du gouvernement a également abordé la vague quasi quotidienne d’homicides au sein des communautés arabes en Israël. Il a appelé à réduire drastiquement le nombre d’armes illégales en circulation, estimant que ces arsenaux constituent un risque sécuritaire majeur. « Ce stock doit être réduit, il doit être saisi, car un jour de tempête peut arriver », a-t-il averti, suggérant qu’un danger terroriste pourrait émerger si ces armes étaient retournées contre l’État.

« Nous voulons un pays de droit, pas un Far West, pas un sud sauvage, pas un nord sauvage », a conclu Netanyahou, mettant l’accent sur la nécessité de restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire.

