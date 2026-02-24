Netanyahou : "Nous créons un nouvel axe régional pour contrer l’Iran et les Frères musulmans"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu’Israël œuvrait à la formation d’un nouvel axe régional destiné à contrer à la fois l’influence iranienne et celle des Frères musulmans. S’exprimant lors d’une conférence de cadres du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, il a affirmé que cette alliance émergente « inclut de nombreux pays ».

« Certains nous rendent visite, même en ces jours-ci. D’autres, nous leur rendons visite », a-t-il précisé, évoquant « un cercle entier qui englobe le Moyen-Orient ». Cette stratégie rappelle la doctrine israélienne des années 1950-1960, lorsque l’État hébreu cherchait à nouer des alliances avec des acteurs non arabes de la région, notamment la Turquie, l’Iran impérial, l’Éthiopie et les Kurdes.

Concernant Gaza, Netanyahou a réaffirmé que le Hamas devait être désarmé. « Cela se fera par la voie facile ou par la voie difficile, mais cela se fera », a-t-il insisté, soulignant la détermination d’Israël à empêcher toute résurgence de la menace.

Le chef du gouvernement a également abordé la vague quasi quotidienne d’homicides au sein des communautés arabes en Israël. Il a appelé à réduire drastiquement le nombre d’armes illégales en circulation, estimant que ces arsenaux constituent un risque sécuritaire majeur. « Ce stock doit être réduit, il doit être saisi, car un jour de tempête peut arriver », a-t-il averti, suggérant qu’un danger terroriste pourrait émerger si ces armes étaient retournées contre l’État.

« Nous voulons un pays de droit, pas un Far West, pas un sud sauvage, pas un nord sauvage », a conclu Netanyahou, mettant l’accent sur la nécessité de restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire.