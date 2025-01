Netanyahou : "Nous devons nous préparer aux défis à venir"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre des Finances Betsalel Smotrich ont reçu ce lundi, lors d'une réunion à Jérusalem, les recommandations de la commission Nagal, chargée d'examiner le budget de la défense et la construction de la puissance militaire d'Israël. Cette commission, dirigée par l'ancien général Yaakov Nagal, a présenté un rapport détaillé sur les enjeux de sécurité stratégique pour l'État hébreu.

Dans ses propos, Netanyahou a salué le travail accompli par les membres de la commission, soulignant la qualité et l'importance des recommandations dans un contexte géopolitique complexe. « Nous vivons un changement fondamental dans le Moyen-Orient. L'Iran demeure la plus grande menace pour nous, tant de manière directe que par l'intermédiaire de ses mandataires. Nous avons frappé cette menace de manière sévère, mais elle reste bien présente. D'autres acteurs sont en train d'entrer sur le terrain, et nous devons toujours être prêts pour l'avenir », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a précisé que le gouvernement étudierait attentivement le rapport et qu'il serait utilisé pour prendre des décisions futures concernant la défense et la préparation stratégique d'Israël. Il a ajouté : « La mission de la commission nous prépare pour ce qui vient. Le rapport aborde des sujets cruciaux, de l'indépendance de notre capacité de fabrication d'armement à la question de la défense souterraine. Nous apprendrons de ce document et prendrons des mesures appropriées. » De son côté, le président de la commission, Yaakov Nagal, a mis en avant plusieurs points importants des recommandations. Parmi eux, l'accent mis sur le développement du capital humain, notamment pour les soldats en service obligatoire, les réservistes, et l'armée de carrière, considéré comme un facteur clé de la puissance militaire israélienne. Selon Nagal, l'Iran doit rester au cœur des priorités en matière de défense, avec un investissement particulier dans les capacités offensives et défensives. Parmi les points clés du rapport, on note la nécessité de passer d'une posture de "confinement" à une stratégie de "prévention" et de préparation à une guerre préventive, ainsi qu'un renforcement des capacités d'attaque immédiate. La commission recommande également de renforcer les capacités en matière de défense aérienne, de protéger les frontières et de maintenir une supériorité technologique. Le rapport met aussi en lumière l'importance d'une préparation complète des forces israéliennes, avec un accent particulier sur la guerre souterraine et la construction de capacités d'autosuffisance en matière d'armement. Le rapport souligne que la guerre se gagne essentiellement au stade de la construction de la puissance militaire, et que les investissements doivent se concentrer sur l'amélioration continue des forces armées. La commission a débuté ses travaux en août dernier, avec pour objectif de définir les grandes lignes du développement militaire d'Israël pour la prochaine décennie, en prenant en compte les exigences de sécurité et les contraintes budgétaires du pays. À cette fin, elle a mené des discussions approfondies avec le ministère des Finances, le ministère de la Défense et la Banque d'Israël. Enfin, Yaakov Nagal a exprimé la gratitude de la commission pour la coopération des différentes parties prenantes qui ont contribué à l’élaboration de ce rapport stratégique.