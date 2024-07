Netanyahou se rend sur le site de l'attentat meurtrier de Majdal Shams et promet une "réponse sévère"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu à Majdal Shams, village druze du nord d'Israël, où une roquette a tué 12 enfants samedi dernier sur un terrain de football. Lors de cette visite, placée sous censure jusqu'à son départ, Netanyahou a promis une "réponse sévère" à cette attaque.

"Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a lancé une roquette iranienne ici, qui a coûté la vie à 12 âmes pures," a déclaré Netanyahou sur les lieux du drame. "Douze garçons et filles qui jouaient au football ici et qui n'ont malheureusement pas pu atteindre l'abri. Le cœur est déchiré par cette terrible tragédie. Nous embrassons les familles qui traversent une souffrance indescriptible."

Kobi Gideon (GPO)

Le Premier ministre a souligné l'unité entre les communautés juive et druze : "Nous avons une alliance de vie, mais malheureusement aussi une alliance dans les moments de deuil et de chagrin. Nous vous embrassons." Il a exhorté la communauté druze à ne pas perdre espoir, promettant que l'État d'Israël sera à leurs côtés "aujourd'hui, demain et pour toujours". Accompagné de hauts responsables de la sécurité et de leaders locaux, Netanyahou a déposé une gerbe sur le site et rencontré les familles endeuillées. Sa visite a été marquée par la présence d'une foule de locaux vêtus de noir, certains exprimant leur mécontentement à l'égard du Premier ministre. Cette visite intervient dans un contexte de tensions accrues entre Israël et le Hezbollah. Netanyahou a clairement indiqué que cet incident ne resterait pas sans réponse, laissant présager une possible escalade du conflit dans la région.

L'attaque de Majdal Shams, qui a coûté la vie à 12 enfants, a profondément choqué la population israélienne et ravivé les craintes d'une extension du conflit au-delà de Gaza.