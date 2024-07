Netanyahou rejette les rumeurs de cessez-le-feu à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement réagi après la publication de l'article du New York Times citant des sources anonymes au sein de l'armée israélienne. Selon ces sources, les hauts gradés militaires seraient favorables à un cessez-le-feu à Gaza, même si cela implique de laisser temporairement le Hamas au pouvoir. "Je ne sais pas qui sont ces personnes non identifiées, mais je tiens à être parfaitement clair : cela n'arrivera pas", a déclaré Netanyahou dans un communiqué officiel. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre les opérations jusqu'à l'atteinte de tous les objectifs fixés, notamment l'élimination du Hamas et la libération de tous les otages.

L'article en question, s'appuyant sur les témoignages de neuf officiels militaires actuels et anciens, suggérait que l'état-major considérait une trêve comme le meilleur moyen de libérer les otages et de reconstituer les stocks d'armes et les effectifs, en prévision d'un éventuel conflit avec le Hezbollah au Liban.

Le Premier ministre a catégoriquement démenti toute pénurie de ressources au sein de l'armée, affirmant que Tsahal dispose de tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. "Nous ne céderons pas au défaitisme, ni au New York Times ni à quoi que ce soit", a-t-il ajouté, insistant sur l'esprit de victoire qui anime les forces israéliennes. Ces déclarations soulignent les tensions persistantes entre le gouvernement Netanyahou et certains cercles militaires quant à la stratégie à adopter dans le conflit à Gaza, alors que la pression internationale pour un cessez-le-feu s'intensifie.