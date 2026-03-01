Netanyahou : "toute la puissance de Tsahal frappe l’Iran avec force, et l’intensité ira croissante"
Le Premier ministre israélien affirme que les frappes se poursuivent au cœur de la capitale iranienne et que leur intensité augmentera dans les jours à venir.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que l’armée israélienne avait « éliminé le dictateur Khamenei » ainsi que « des dizaines de hauts responsables du régime oppressif », lors d’une déclaration prononcée depuis le toit de la Kirya, le quartier général de la défense à Tel-Aviv.
« Hier, nous avons éliminé le dictateur Khamenei. Avec lui, des dizaines de hauts responsables du régime oppressif ont été éliminés », a-t-il déclaré après une réunion avec le ministre de la Défense, le chef d’état-major et le directeur du Mossad. Il a indiqué avoir donné des instructions pour la poursuite de l’offensive.
Selon lui, les forces israéliennes « frappent désormais le cœur de Téhéran avec une intensité croissante », précisant que cette intensité « augmentera encore dans les jours à venir ».
Le chef du gouvernement a toutefois évoqué « des jours douloureux », rappelant les victimes des frappes en Israël, notamment à Tel-Aviv et à Beit Shemesh. « Nous avons perdu des êtres chers », a-t-il déclaré, adressant ses condoléances aux familles endeuillées et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.
Benjamin Netanyahou a souligné que cette campagne mobilise « toute la puissance de Tsahal, comme jamais auparavant », afin de « garantir notre existence et notre avenir ». Il a également insisté sur le soutien des États-Unis, évoquant « l’assistance de mon ami, le président des États-Unis, Donald Trump, et de l’armée américaine ».
« Cette combinaison de forces nous permet de faire ce que j’espérais accomplir depuis 40 ans : frapper le régime terroriste en plein visage », a-t-il affirmé. « Je l’ai promis — et nous tiendrons parole », a conclu le Premier ministre.