Netanyahou : "toute la puissance de Tsahal frappe l’Iran avec force, et l’intensité ira croissante"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que l’armée israélienne avait « éliminé le dictateur Khamenei » ainsi que « des dizaines de hauts responsables du régime oppressif », lors d’une déclaration prononcée depuis le toit de la Kirya, le quartier général de la défense à Tel-Aviv.

« Hier, nous avons éliminé le dictateur Khamenei. Avec lui, des dizaines de hauts responsables du régime oppressif ont été éliminés », a-t-il déclaré après une réunion avec le ministre de la Défense, le chef d’état-major et le directeur du Mossad. Il a indiqué avoir donné des instructions pour la poursuite de l’offensive.

Selon lui, les forces israéliennes « frappent désormais le cœur de Téhéran avec une intensité croissante », précisant que cette intensité « augmentera encore dans les jours à venir ».

Le chef du gouvernement a toutefois évoqué « des jours douloureux », rappelant les victimes des frappes en Israël, notamment à Tel-Aviv et à Beit Shemesh. « Nous avons perdu des êtres chers », a-t-il déclaré, adressant ses condoléances aux familles endeuillées et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Benjamin Netanyahou a souligné que cette campagne mobilise « toute la puissance de Tsahal, comme jamais auparavant », afin de « garantir notre existence et notre avenir ». Il a également insisté sur le soutien des États-Unis, évoquant « l’assistance de mon ami, le président des États-Unis, Donald Trump, et de l’armée américaine ».

« Cette combinaison de forces nous permet de faire ce que j’espérais accomplir depuis 40 ans : frapper le régime terroriste en plein visage », a-t-il affirmé. « Je l’ai promis — et nous tiendrons parole », a conclu le Premier ministre.