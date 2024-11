Lapid et Gantz chargent Netanyahou pour les failles de sécurité émanant de son bureau

Une nouvelle controverse agite la scène politique israélienne : le chef de l'opposition Yair Lapid et le président du camp national Benny Gantz ont vivement critiqué une affaire de fuite de documents impliquant Bal, un employé du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le bureau du Premier ministre a rapidement démenti, affirmant qu'aucune fuite n'avait été orchestrée par Netanyahou.

"Cette affaire touche au cœur même de la relation cruciale entre l'appareil sécuritaire et le Premier ministre ainsi que son entourage. Comme à son habitude, le Premier ministre tente déjà de se distancier de l'affaire et d'en rejeter la responsabilité sur d'autres, mais les faits sont là : il est personnellement responsable de chaque document, mot ou information qui sort de son bureau", a déclaré Yair Lapid.

"Sans entrer dans les détails de cette affaire en cours concernant les activités du bureau du Premier ministre, un point essentiel doit être souligné : le Premier ministre est responsable de tout ce qui se passe dans son bureau, pour le meilleur et pour le pire", a ajouté Benny Gantz.

Le bureau du Premier ministre a rapidement riposté : "Ce n'est pas sans raison que le Premier ministre Netanyahou a demandé la levée immédiate de l'interdiction de publication concernant cette enquête qui vise à discréditer son bureau. Alors qu'aucune fuite n'est venue du Premier ministre, des dizaines de fuites ont été publiées dans les médias israéliens et internationaux, révélant des détails sur les négociations pour la libération des otages et sur des réunions secrètes du cabinet et d'autres instances sensibles - sans qu'aucune enquête n'ait été menée. On peut légitimement s'interroger sur cette disparité de traitement".

"Aucune fuite du bureau du Premier ministre ? Cette affirmation est aussi crédible que celle annonçant le recrutement de 3 000 Haredim cette année", a ironiquement commenté le fils de Gantz.