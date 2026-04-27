Nord d’Israël : des maires suspendent les cours face aux attaques du Hezbollah, malgré le feu vert de l’armée

Des responsables municipaux du nord d’Israël ont annoncé suspendre les cours et imposer leurs propres restrictions sécuritaires, défiant les consignes du Commandement du Front intérieur, alors que les attaques du groupe terroriste Hezbollah se poursuivent en dépit du cessez-le-feu fragile. Réunis à Shtula, localité frontalière, ils ont indiqué que les établissements scolaires seraient fermés dès le lendemain pour au moins 24 heures, décision appelée à être réévaluée.

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Les élus ont également instauré leur propre classification des zones, indépendante de celle de l’armée : les localités proches de la frontière sont désormais considérées « orange », interdisant toute activité éducative, tandis que les autres passent en « jaune », autorisant un fonctionnement limité sous conditions de sécurité. Une initiative qui traduit une défiance croissante envers les autorités centrales.

Cette décision intervient après le rétablissement partiel de restrictions dans le nord, sur fond de frappes israéliennes et de tirs persistants du Hezbollah. Des images diffusées en ligne montrent des enfants se réfugiant dans des abris lors d’attaques de drones ayant déclenché des sirènes dans plusieurs localités.

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« Nous n’attendrons pas une catastrophe pour agir », a déclaré Moshe Davidovich, chef du Forum des communautés de première ligne, dénonçant l’inaction du gouvernement. Il critique notamment le maintien du statut « vert » — permettant une vie normale — qu’il qualifie de « négligence » au regard de la menace. Même tonalité chez Gabi Naaman, responsable du conseil local de Shlomi, qui appelle à une réponse plus ferme face au Hezbollah.

Au-delà de l’épisode ponctuel, cette fronde locale révèle une fracture préoccupante entre le terrain et l’État. Alors que la doctrine sécuritaire israélienne repose sur une centralisation des décisions en temps de crise, l’initiative des maires traduit une perte de confiance dans l’évaluation officielle des risques. Elle souligne aussi la difficulté à maintenir une normalité civile sous une menace diffuse et persistante, où la perception du danger, plus que les directives, dicte désormais les comportements.