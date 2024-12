"Nos enfants avant la politique" : le désespoir des familles d'otages

Les familles des otages retenus à Gaza ont élevé une voix puissante et déchirante ce samedi soir, dénonçant les calculs politiques qui, selon elles, entravent le processus de libération de leurs proches. Après 435 jours de captivité, leur message est clair : les considérations politiques ne doivent pas primer sur les vies humaines.

Les proches des otages pointent du doigt les ministres Smotrich et Ben Gvir, les accusant de bloquer une négociation globale en raison de leurs ambitions d'implantation à Gaza. "Une négociation partielle serait un arrêt de mort", martèlent-ils.

Plusieurs familles ont pris la parole, chacune avec son histoire déchirante. Einav Zangauker évoque Matan et Idan, toujours captifs. Danny Algert supplie l'ancien président Trump d'intervenir. Ifat Kalderon souligne l'urgence humanitaire : "Ils ne survivront pas à l'hiver". Leur message est unanime : "Nous voulons nos enfants à la maison, même si cela signifie mettre fin à la guerre". Ils dénoncent les conditions inhumaines de détention, les tortures psychologiques et le risque de perdre des otages. La demande finale reste simple mais cruciale : une négociation globale immédiate, le retour de tous les otages et l'arrêt des considérations politiques. Un cri du cœur qui transcende les clivages politiques, réclamant simplement le retour des leurs.