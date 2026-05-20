"Nos ennemis cherchent à envahir Israël" : Netanyahou briefé sur le renforcement des défenses à la frontière jordanienne

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est rendu mercredi sur la frontière orientale avec la Jordanie aux côtés du ministre de la Défense Israel Katz, dans un contexte de renforcement accéléré des dispositifs sécuritaires le long de cette zone jugée stratégique par l’État hébreu.

En visite auprès des soldats de la 96e division de Tsahal, chargée de la surveillance de cette frontière sensible, Benjamin Netanyahou a insisté sur la nécessité de prévenir toute tentative d’infiltration sur le territoire israélien. « Il s’agit d’une mission extrêmement importante : défendre la frontière orientale. Nous prenons en compte le fait que nos ennemis cherchent à envahir Israël, et c’est pourquoi nous comptons sur vous », a-t-il déclaré aux militaires.

Selon un communiqué du bureau du Premier ministre, le chef du gouvernement et le ministre de la Défense ont reçu « un briefing détaillé » sur les efforts en cours visant à renforcer les défenses sur ce front oriental. Les autorités israéliennes ont notamment été informées de l’avancement des travaux de barrières de sécurité ainsi que du déploiement de nouveaux systèmes technologiques et d’équipements avancés destinés à empêcher les infiltrations et la contrebande d’armes.

Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a profondément bouleversé la doctrine sécuritaire israélienne, l’État hébreu multiplie les initiatives pour sécuriser ses frontières terrestres. La longue frontière avec la Jordanie — plus de 480 kilomètres — fait désormais l’objet d’une attention particulière de la part des responsables sécuritaires israéliens, qui redoutent aussi bien des infiltrations terroristes que des trafics d’armes susceptibles d’alimenter des cellules hostiles en Judée-Samarie.