Nouriel Dovin, 27 ans, a été tuée par une roquette tirée depuis le Liban dans le nord d’Israël

Nouriel Dovin, 27 ans, a été tuée ce mardi soir par l’impact d’une roquette tirée depuis le Liban près du kibboutz Ayelet HaShahar, dans le nord d’Israël, selon les autorités locales. Originaire de Bnei Yehuda et résidant à Margaliot, elle se trouvait en voiture avec un membre de sa famille lorsque l’alerte a retenti.

Selon des sources du conseil régional de Haute-Galilée, les deux occupants ont suivi les consignes du Commandement du front intérieur : ils sont sortis du véhicule et se sont allongés dans un fossé en bord de route. Le proche qui l’accompagnait n’a pas été blessé.

Nouriel Dovin vivait à Margaliot avec son fiancé, Yedid Sabagui. Le couple devait se marier en septembre. Ils s’étaient rencontrés après le 7 octobre, lorsque Sabagui, évacué de son domicile, avait été hébergé dans un hôtel de la région du lac de Tibériade où elle travaillait.

Diplômée en enseignement, elle effectuait son stage en tant qu’enseignante à l’école Goma, dans le kibboutz Kfar Blum.

Selon le Magen David Adom, 17 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre à la suite d’impacts de missiles. Parmi elles, 16 ont été déclarées mortes sur place, tandis qu’une personne est décédée des suites de ses blessures à l’hôpital.