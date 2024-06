"Nous devons tout faire pour préserver notre droit à vivre ici" (Herzog à la frontière)

Le président israélien Isaac Herzog a effectué une visite dans la région frontalière de Gaza ce jeudi. Son parcours l'a mené à travers plusieurs communautés durement touchées par les attaques du 7 octobre. À Kfar Aza, Herzog a constaté les dégâts causés par le Hamas, rencontrant des familles endeuillées. Il s'est ensuite rendu à Shlomit, où il a rendu hommage aux membres de l'équipe de sécurité locale qui ont perdu la vie en défendant leur communauté. À Holit, le président a écouté les témoignages de résidents sur les événements tragiques et a discuté des défis actuels avec la communauté. Sa visite s'est poursuivie à Sdeh Nitzan, où il a échangé avec des habitants, dont des proches de personnes toujours retenues en otage.

Herzog a conclu sa tournée à Ashalim, qui accueille actuellement la communauté déplacée de Kerem Shalom. Il y a rencontré les résidents et discuté de leurs expériences et de leurs besoins.

À l'issue de sa visite, le président a souligné l'importance de soutenir la reconstruction et le renforcement de ces communautés frontalières. Il a insisté sur la nécessité de placer cette question au cœur des priorités nationales, soulignant que la résilience et le développement de ces zones constituaient une victoire significative face aux adversaires d'Israël. Herzog a également réaffirmé l'engagement continu pour le retour des otages, exprimant sa solidarité avec leurs familles. "Je termine une longue journée dans la région entourant Gaza. Nous avons visité des communautés de toute la diversité qui existe dans cette zone, des communautés qui ont été durement frappées. Nous avons rencontré des familles endeuillées, des familles d'otages que nous n'oublierons pas un instant et pour lesquels nous devons tout faire pour qu'ils rentrent immédiatement chez eux. Mais nous avons aussi vu des communautés qui commencent un processus de reconstruction et de réhabilitation. C'est un énorme défi national. Nous travaillons avec l'administration et les excellents chefs des conseils locaux et d'autres acteurs. Mais nous devons constamment placer cette question au premier plan des priorités nationales. Donner du soutien, donner de l'esprit, voir les gens et les regarder dans les yeux, et croire qu'ils construiront, planteront et se rétabliront, fixeront des mezuzot et feront fleurir le désert à nouveau. Je souhaite beaucoup de succès aux résidents - c'est toujours notre présence ici qui a défini les frontières de l'État. Et nous devons tout faire pour préserver notre droit à vivre ici et lui donner les outils de sa croissance et de son épanouissement. Ce sera la meilleure et la plus significative victoire sur nos ennemis", a-t-il déclaré.